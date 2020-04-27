شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة دولية لتوفير أدوات مواجهة الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

رحبت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بتدشين مبادرة «تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد 19»، التي تهدف إلى تطوير وإنتاج وتعزيز الوصول إلى الأدوات الصحية لمكافحة جائحة كوفيد 19. وستأتي المبادرة كمنصة عمل عالمية تهدف إلى تحسين وتوظيف الروابط لإيجاد أرض مشتركة تقوم عليها شراكات لإيجاد الحلول، وحشد الاستثمارات وتوجيهها، وتحفيز العمل على توفير الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات الجديدة لكوفيد 19.

وشارك وزير المالية محمد الجدعان في إطلاق مبادرة «تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد 19»، وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية، مؤكدًا على الحاجة الملحة إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذا التحدي العالمي.

وقامت المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020، بالمساهمة بـ 500 مليون دولار دعمًا منها للجهود العالمية، وتناشد المملكة جميع الدول والمنظمات للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى سد الفجوة التمويلية القائمة بهدف مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تقدر بـ 8 مليارات دولار حسب تقديرات مجلس رصد الاستعداد العالمي. وشارك أيضًا في إطلاق المبادرة قادة دول وشخصيات سياسية بارزة أخرى، علاوةً على رؤساء لجهات متعددة الأطراف ومؤسسات صحية وتنموية عالمية، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر يضم المجتمع الدولي لسد الفجوة التمويلية في القطاع الصحي، وذلك في 4 مايو عام 2020.