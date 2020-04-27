شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيواء لمتضرري السيول في عدن والان نبدء بالتفاصيل
وتحمل الشاحنات 200 خيمة وملحقاتها من البسط والأغطية سيتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين بعدن. وقد أطلق المركز أول أمس حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن تشتمل على 3.140 سلة غذائية، تزن 232 طنا و360 كيلو جراما، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1.020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18.840 فردا بعدن.
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