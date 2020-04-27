شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ زعماء توجو وسيراليون وجنوب أفريقيا باليوم الوطني لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية توجو فور إسوزيمنا جناسنجبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توجو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث - حفظه الله- برقية تهنئة لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية توجو فور إسوزيمنا جناسنجبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توجو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وعبر سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.