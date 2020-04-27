مؤامرة قطرية جديدة ضد السعودية والإمارات.. ومغردون: موتوا بغيظكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر مغردون سعوديون محاولة قناة الجزيرة القطرية والإعلاميين الموالين لنظام الحمدين استغلال التطورات الجارية في اليمن، لإثارة الفتنة بين السعودية والإمارات والتشكيك في قوة العلاقة بين الشقيقتين.

وأكد المغردون أن السعودية والإمارات تجمعهما أخوة تاريخية وشراكة استراتيجية ومصير واحد، وأن العلاقات بينهما أقوى من أي مؤامرة تستهدفها.

ووجهوا رسالة واضحة لقناة "الجزيرة" ومن يدور في فلكها من إعلاميين، قائلين لهم: موتوا بغيظكم لن تنجح مؤامراتكم.

وشهدت الساعات الماضية حملة قطرية إخوانية مشتركة، تستهدف إثارة الفتنة بين السعودية والإمارات والترويج لمعلومات كاذبة حول تأثر علاقتهما على خلفية التطورات الأخيرة في عدن.

وجاءت الحملة القطرية الإخوانية في أعقاب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، السبت، حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وعموم محافظات الجنوب اليمنية، كما أعلن الإدارة الذاتية بها.

السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي



"السعودي إماراتي والإماراتي سعودي" تلك العبارة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق، آثر مغردون على إعادة التغريد بها في وجه الحملة القطرية الإخوانية.

وفي هذا الصدد، غرد علي عبدالهادي المري عضو المجلس المحلي بمحافظة بقيق ردا على تغريدة لأحد إعلاميي نظام الدوحة، تحاول إحداث فتنة بين السعودية والإمارات، قائلا: "لن تفلح محاولاتك البائسة أن تشق الصف السعودي الإماراتي".





بدروه، رد المغرد السعودي "عاشق وطن" على تغطية الجزيرة القطرية للتطورات في عدن، قائلا: "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي وموت بغيظك".

المغرد إبراهيم السليمان رد على إعلاميي قطر، قائلا: "السعودية والإمارات سياسة واحدة تجمعهما المحبة والأخوة وأنتم من عشرين عاما تسعون لإيجاد خلاف بين السعودية والإمارات، ولكنكم عجزتم والآن تلعبون على وتر الجنوب والشمال ولكن هيهات هيهات".

في السياق نفسه، أكد مغرد يحمل اسم علي، قوة العلاقات السعودية الإماراتية، قائلا: "#السعودي_اماراتي_والاماراتي_سعودي.. شعب واحد ويد واحدة وقلب واحد تحت راية حكامنا الله يحفظهم ويمدهم بالصحة والعافية".





بدوره، غرد يوسف حماد، مؤكدا أن قطر لن تنجح في زرع الفتنة بين السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي".

فيما ذكرت المغردة مسك: "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مترابطتان جدا ومواقفهما ولله الحمد متوافقة مع بعضهما بعضا، وفيما يخص موضوع اليمن، فأرجوا مراقبة القادم من الأخبار والتريّث وعدم ترك الساحة للمغرضين! دون علم ودراية! فهذا يدعي ذلك وهذا يدعي ذاك! ومن الواجب الانتظار والمراقبة والنظر إلى ما ستؤول إليه الأمور.. قبل الاستعجال في تصدير القرارات".





المؤامرة القطرية الإخوانية

مغردون آخرون من عدة دول كشفوا المؤامرة القطرية الإخوانية التي تقودها قناة الجزيرة وإعلاميوها، على خلفية التطورات في عدن.

ماجد الحوسني، غرد عن المؤامرة القطرية الإخوانية، قائلا: "إذا شفتوا (رأيتم) الإخوان والجزيرة يتباكيان فاعلموا أن السعودية والإمارات يداً بيد ولله الحمد".

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ومن اليمن انتقد مغرد يحمل حسابه اسم "صبي يافع" تغطية الإعلام القطري، لما يجري في عدن، قائلا: "على الأغبياء ممن يحملون السعودية والإمارات ما يجري حاليا في عدن بعد إعلان الانتقالي الجنوبي السيطرة على الإدارة على أرضه، عليكم أيها الأغبياء أن تعلموا أن هناك شعبا عظيما فوض المجلس الانتقالي لاستعادة أرضه، ولن يستطيع أحد أن يوقف خيار الشعب بعد فشل شرعية الإخوان".

بدوره، انتقد الناشط اليمني مالك اليزيدي اليافعي تغطية "الجزيرة" للتطورات في عدن، قائلا: "قناة الجزيرة تحسسك أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن السيطرة على قطر وليس على موارد الجنوب.. صراخ الإخوان يطربنا".

في السياق نفسه، قال المغرد اليمني جنرال الجنوب: "شاهد صراخ قناة الجزيرة وقنوات الإخوان وتعرف الحق من الباطل.. شعب الجنوب وقيادته ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي حليف حقيقي على الأرض إلى جانب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة المد الإيراني الإخواني".

إدارة ذاتية جنوبي اليمن

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، السبت، حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وعموم محافظات الجنوب اليمنية.

كما أعلن، في بيان على موقعه الإلكتروني، "الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 أبريل/نيسان الجاري، على أن تباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس".

وطالب المجلس، سكان مدن الجنوب اليمنية بالالتفاف حول قيادتها السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.

وحث المحافظين بمدن الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب على الاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب، وفقا للبيان المذيل بتوقيع رئيسه اللواء عيدروس الزبيدي.

كما دعا التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأرجع الانتقالي الجنوبي، إعلانه إلى "تزايد حجم المؤامرات "، وعلى رأسها "عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، والتوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى".

وشملت المؤامرات أيضا "تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف، بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة، وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق، والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة".

واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بالتعنت في القيام بواجباتها، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض.

ولفت البيان، إلى أن المجلس اتخذ هذه الإجراءات، بعد أن كان "قد منح الحكومة اليمنية مهلة منذُ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الجنوب دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات".

السعودية والإمارات.. علاقات نموذجية

وتشهد العلاقات الإماراتية - السعودية نقلة نوعية في العديد من المجالات، بعد إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين في مايو/أيار 2016.







تلك العلاقات النموذجية كانت محل استهداف بالتآمر دائماً من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، وذراعه الإعلامية قناة "الجزيرة" وأخواتها، خصوصاً منذ أن أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات مع قطر قبل نحو 3 أعوام، ومحاولة إثارة الفتنة بين البلدين وترويج الشائعات.

وتمضي العلاقات بين الإمارات والسعودية في طريقها لتحقيق نموذج تكامل عربي استثنائي، بتوجيهات قادة البلدين، محوره التعاون والتكاتف على الأصعدة كافة، مستنداً إلى الإرث الحضاري والتاريخي ومقومات القوة المشتركة، خصوصا أن التعاون بينهما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرفاهية لشعبيهما.