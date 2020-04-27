اتهامات للنظام القطري بتعذيب وقتل الصحفي فهد بوهندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، بيانًا، أعربوا خلاله عن إدانتهم إزاء وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندى، في سجن الهامور القطري (سيئ الصيت) ، وطالبوا مسؤولي النظام القطري بتقديم إيضاحات حول القضية والكشف عن أوضاع السجناء الآخرين.

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وأشار البيان اليوم الأحد، إلى واجبات المسؤولين في حماية أرواح السجناء، مطالبًا النظام القطري بإجراء "تحقيقات مستقلة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، لكشف من عذب فهد بوهندي حتى الموت.

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وأضاف البيان أنه نقل فهد بوهندى إلى زنزانة انفرادية وذلك بعد إضرابه عن الطعام، ثم نقلوه إلى سجن الهامور.

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وكان فهد بوهندي مع مجموعة من السجناء تمردوا خلال الأيام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون.

وتعرض فهد بوهندى للضرب وأصيب بجروح، بعد نقله إلى سجن الهامور حتى مات بسبب التعذيب وتم منع أهله من دفنه وتم دفنه في منطقة غير معلومة لأهله.

كما أعرب البيان عن قلقه بشأن مصير سجناء آخرين تم نقلهم إلى سجن الهامور.

يذكر أن المعتقل فهد بوهندي هو صحفي قطري معارض للنظام وتم سجنه تعسفيا لمدة ٣ سنوات، مع حرمانه من أبسط حق من حقوق الإنسان داخل السجن وقتله تحت التعذيب.