“الحويطات” تنظِّم مسيرة يتقدمهم شيخ مشايخ القبيلة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 أبريل 2020 01:27 صباحاً - نظَّمت قبيلة الحويطات مسيرة على الجِمال أمس الأحد كجزء من موروث المنطقة في “منطقة نيوم”، على مسافة خمسة كيلومترات باتجاه الكورنيش الخاص بضباء. وظهر على ظهور الجِمال الهجانة وهم يحملون أعلام السعودية في تعبير عن مدى حرص قبيلة الحويطات على وحدة الصف، والولاء للقيادة الرشيدة.

وقال شيخ مشايخ قبائل الحويطات، الشيخ عون بن عبدالله أبو طقيقة، عبر فيديو نشرته قناة “العربية”: “نهدف للتعبير عن الحب والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-“.

ووعد “أبو طقيقة” بإقامة حفل كبير، يليق بهذا الوطن الشامخ بعد انتهاء أزمة كورونا. مبينًا أن “مشروع نيوم يخدم منطقة تبوك ومحافظاتها”. وقال: “نشكر خادم الحرمين الشريفين لوضع هذا المشروع في منطقتنا. جميعنا تقدمنا بأوراقنا الرسمية للجهات المعنية من القبيلة للجنة المختصة”.

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وكان البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” قد أنهى مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.