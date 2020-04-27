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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه بشكل عام قد يكون الإنسان يعاني مرضًا مزمنًا في بدايته، مثل السكري غير ظاهر بأعراضه إلا بعد مدة.
وتفصيلاً، قال "العبد العالي" إن مسألة وجود مرض لا يشعر به الشخص قد تكون موجودة، لكن السؤال هل الجميع معرَّض للإصابة بفيروس كورونا؟ نعم، كل من يتعرض لمنطقة فيها خطورة انتقال الفيروس، كالتجمعات، وعدم وجود تباعد، ومصافحات، وملامسة الأسطح بكثرة، وعدم غسل الأيدي، معرَّض للإصابة.
جاء ذلك في رده على سؤال "الخليج 365": هل من الممكن أن يكون الشخص يعاني مرضًا مزمنًا دون أن تظهر الأعراض عليه؛ ما يجعله يفكر بأنه غير معرَّض بشكل كبير لخطر فيروس كورونا؟
وأوضح متحدث "الصحة" أن الكل معرَّض للإصابة بالفيروس في مختلف الأعمار، كبيرًا وصغيرًا، حتى الشباب معرَّضون له.وزارة الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي فيروس كورونا الجديد
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 01:59 AM
قال لـ"الخليج 365" إن الكل معرَّض للإصابة بالفيروس بمختلف الأعمار في أماكن التجمعات
أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه بشكل عام قد يكون الإنسان يعاني مرضًا مزمنًا في بدايته، مثل السكري غير ظاهر بأعراضه إلا بعد مدة.
وتفصيلاً، قال "العبد العالي" إن مسألة وجود مرض لا يشعر به الشخص قد تكون موجودة، لكن السؤال هل الجميع معرَّض للإصابة بفيروس كورونا؟ نعم، كل من يتعرض لمنطقة فيها خطورة انتقال الفيروس، كالتجمعات، وعدم وجود تباعد، ومصافحات، وملامسة الأسطح بكثرة، وعدم غسل الأيدي، معرَّض للإصابة.
جاء ذلك في رده على سؤال "الخليج 365": هل من الممكن أن يكون الشخص يعاني مرضًا مزمنًا دون أن تظهر الأعراض عليه؛ ما يجعله يفكر بأنه غير معرَّض بشكل كبير لخطر فيروس كورونا؟
وأوضح متحدث "الصحة" أن الكل معرَّض للإصابة بالفيروس في مختلف الأعمار، كبيرًا وصغيرًا، حتى الشباب معرَّضون له.
، هل يُصاب الشخص بمرض مزمن دون أن يعلم؟.. "العبد العالي" يوضح خطورة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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