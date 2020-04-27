- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يعد مسجد "الرحيبيين" من المساجد التاريخية المميزة في محافظة دومة الجندل، يقع في حي الرحيبيين المعروف بكثرة المزارع المحيطة به من كل الجهات، حيث بُني على نمط مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجز الجندل، وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف.
وأُعيد بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.
"الخليج 365" ترصد صورًا لـ"مسجد الرحيبيين" ذي الـ 150 عامًا بدومة الجندلمهنا التميمي الخليج 365 2020-04-27
يعد مسجد "الرحيبيين" من المساجد التاريخية المميزة في محافظة دومة الجندل، يقع في حي الرحيبيين المعروف بكثرة المزارع المحيطة به من كل الجهات، حيث بُني على نمط مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجز الجندل، وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف.
وأُعيد بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:32 AM
أُعيد بناؤه ضمن مشروع ولي العهد لتأهيل المساجد التاريخية
يعد مسجد "الرحيبيين" من المساجد التاريخية المميزة في محافظة دومة الجندل، يقع في حي الرحيبيين المعروف بكثرة المزارع المحيطة به من كل الجهات، حيث بُني على نمط مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجز الجندل، وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف.
وأُعيد بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.
، "الخليج 365" ترصد صورًا لـ"مسجد الرحيبيين" ذي الـ 150 عامًا بدومة الجندل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ترصد صورًا لـ"مسجد الرحيبيين" ذي الـ 150 عامًا بدومة الجندل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.