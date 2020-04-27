، "العربية": هذه مواعيد انتهاء "كورونا" بالعالم والدول العربية بنسبة 97 ٪.. والسعودية في 21 مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن التحاليل والأبحاث أكدت أن شهر ديسمبر هو نهاية الوباء عالميًا

نشرت قناة "العربية" أنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" عن مواعيد انتهاء جائحة كورونا في العالم والدول العربية بنسبة 97 ٪.

وأشارت تغريدة بحسب تقرير لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا، إلى أنه يتوقع انتهاء الفيروس بالسعودية في 21 مايو المقبل (28 رمضان الحالي).

وأفاد التقرير المبني على توقعات دراسات وأبحاث لمجموعة من العلماء والباحثين بشأن انتهاء فيروس كورونا المستجد، في عددٍ من دول العالم، ومنها السعودية والإمارات والأردن ومصر والعراق، بأن التحاليل والأبحاث أكدت أن شهر ديسمبر هو نهاية الوباء عالميًا.