- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قدمت جامعة شقراء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام شهادة شكر وتقدير للزميل: المستشار فلاح محمد الجوفان نظير جهوده المميزة التي بذلها في مجال العلاقات العامة والإعلام الجامعي طيلة العام الجامعي ١٤٤١هـ ، وذلك خلال عمله مستشارًا للمشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي .
من جانب آخر عبّر المستشار الجوفان عن شكره وعظيم امتنانه للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق الروقي، لما قُدم له من دعم متواصل، وتشجيع مستمر، ولما لمسه من تواضع ورقي في التعامل ودماثة في الأخلاق .
جامعة شقراء تشكر "الجوفان" لجهوده في مجال العلاقات والإعلام الجامعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-27
قدمت جامعة شقراء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام شهادة شكر وتقدير للزميل: المستشار فلاح محمد الجوفان نظير جهوده المميزة التي بذلها في مجال العلاقات العامة والإعلام الجامعي طيلة العام الجامعي ١٤٤١هـ ، وذلك خلال عمله مستشارًا للمشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي .
من جانب آخر عبّر المستشار الجوفان عن شكره وعظيم امتنانه للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق الروقي، لما قُدم له من دعم متواصل، وتشجيع مستمر، ولما لمسه من تواضع ورقي في التعامل ودماثة في الأخلاق .
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:18 AM
قدمت جامعة شقراء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام شهادة شكر وتقدير للزميل: المستشار فلاح محمد الجوفان نظير جهوده المميزة التي بذلها في مجال العلاقات العامة والإعلام الجامعي طيلة العام الجامعي ١٤٤١هـ ، وذلك خلال عمله مستشارًا للمشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي .
من جانب آخر عبّر المستشار الجوفان عن شكره وعظيم امتنانه للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق الروقي، لما قُدم له من دعم متواصل، وتشجيع مستمر، ولما لمسه من تواضع ورقي في التعامل ودماثة في الأخلاق .
، جامعة شقراء تشكر "الجوفان" لجهوده في مجال العلاقات والإعلام الجامعي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة شقراء تشكر "الجوفان" لجهوده في مجال العلاقات والإعلام الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.