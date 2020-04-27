شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحد المشتبه بإصابته يروي قصة تعافيه من الفيروس المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى أحد المشتبه بإصابته بفيروس كورونا عن قصة مؤثرة حول الفترة التي عاشها في العزل الصحي بعيدا عن أسرته.

وقال المشتبه بإصابته بالعدوى خلال حواره في قناة الإخبارية:" عشت 35 يوما في العزل الصحي، كنت جاي من سفر وذهبت احترازيا للمستشفى وبعد أخذ العينة طلعت النتيجة بعد يومين ".

ولفت المشتبه بإصابته:" صدمت عندما اشتبهوا بإصابتي بالعدوي وبعدها نقلت من الفندق للمستشفي بعد ظهور نتيجة العينة الثالثة التي أكدت على شفائي "، مبينا:" اتجهت للفندق لمدة 14 يوما للعزل كانت من أصعب فترات حياتي ".