شكرا لمتابعة خبر عن بوحليقة: هناك أسر في هذه الجائحة لا تأكل إلا من المطاعم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي إن أزمة قال الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي إن أزمة كورونا لن تغير كثيرا من النمط الاستهلاكي والاقتصادي للأسرة السعودية وأضاف بوحليقة خلال حواره في برنامج " الليوان ":" كل ما في الأمر أنها فتحت عين رب الأسرة على شيء يجهله وهو " بقالات الحي ". وأوضح بوحليقة أن هذا التغير الذي حدث نتيجة منع التجول أثر من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوي الأسرة والإنفاق، لافتا:" لو عدنا للتاريخ لجوائح سابقة مثل الطاعون والأنفلونزا كان هناك منع للاختلاط ". وأشار بوحليقة:" أزمة كورونا ليس شرطا أن تشجع المجتمع في التحول نحو ثقافة الادخار "، مبينا:" هناك أسر في هذه الجائحة لا تأكل إلا من المطاعم، مندوب رايح مندوب جاي ".

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