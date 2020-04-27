فيديو نادر لزيارة الملك فيصل وأخيه الأمير سلطان إلى المركز الثقافي الإسلامي في لندن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر فيديو نادر زيارة الملك فيصل رحمه الله وأخيه الأمير سلطان إلى المركز الثقافي الإسلامي في لندن عام 1387هـ/1967م. أظهر فيديو نادر زيارة الملك فيصل رحمه الله وأخيه الأمير سلطان إلى المركز الثقافي الإسلامي في لندن عام 1387هـ/1967م. وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم قائلا : رحمهم الله جميعًا وجزاهم خيرا على ما قدموا للإسلام والمسلمين.

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