شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل نادر لإمام المسجد الحرام عبدالله الخليفي في أول صلاة تهجد خلف إمام واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رصد تسجيل صوتي نادر أول صلاة تهجد في حصوة باب السلام في جماعة كبيرة خلف الإمام الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله.

وكان إمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله الخليفي هو أول من جمع المصلين على صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان خلف إمام واحد.

وكانت صلاة التهجد تصلى فرادى أو في جماعات صغيرة، إلا أن الشيخ "الخليفي" أمّ بالناس في حصوة باب السلام فتزايد الناس يوما بعد يوم حتى أصبحت الصلاة لاتصلى إلا خلف إمام واحد.

تجدر الإشارة إلى أن الإمام الخليفي رحمه الله، من الأئمة المميزين بالمسجد الحرام، وما زال المصلون يتذكرون دعائه وبكائه مع حلول شهر رمضان المبارك لخشوعه الشديد.