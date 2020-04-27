شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تباعد المصلين خلال صلاة التراويح في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو تباعد المصلين خلال صلاة التراويح في المسجد الحرام اليوم، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين.

ووثق المقطع طريقة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال صلاة التراويح في المسجد الحرام اليوم الأحد .

وبدا في الفيديو المصلين وهم يقفون على مسافات متباعدة عن بعضهم البعض حفاظاً على صحتهم وتنفيذاً للتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة .

وطبّق المصلون المسموح لهم بأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث وثّقت صور أداء الصلاة في المسجد الحرام.