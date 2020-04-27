شكرا لمتابعة خبر عن فارس البشيري: أزمة كورونا أثبتت للعامل نعمة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد فارس البشيري، اليوم الأحد، على أن أزمة فيروس كورونا أثبتت للعامل نعمة المملكة.
وقال البشيري خلال برنامج " المعزب " نحمد الله على نعمة السعودية التي أثبتت أنها أكبر من أزمة كورونا.
وأضاف: الملك سلمان وولي العهد يواجهون المرض بالفلوس والمواد الغذائية وبكل شئ من أجل صحة المواطن.
وتابع: وفي الإعلام الأجنبي كانوا يتكلمون على السعودية بكلام ليس حقيقي، والآن العالم كله يقول أن الممكلة أكبر من الأزمة.
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