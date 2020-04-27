شكرا لمتابعة خبر عن فارس البشيري: أزمة كورونا أثبتت للعامل نعمة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد فارس البشيري، اليوم الأحد، على أن أزمة فيروس كورونا أثبتت للعامل نعمة المملكة.

وقال البشيري خلال برنامج " المعزب " نحمد الله على نعمة السعودية التي أثبتت أنها أكبر من أزمة كورونا.

وأضاف: الملك سلمان وولي العهد يواجهون المرض بالفلوس والمواد الغذائية وبكل شئ من أجل صحة المواطن.

وتابع: وفي الإعلام الأجنبي كانوا يتكلمون على السعودية بكلام ليس حقيقي، والآن العالم كله يقول أن الممكلة أكبر من الأزمة.