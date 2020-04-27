شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تدعو إلى الإبلاغ عن التجمعات في المنازل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناشد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن التجمعات الخاصة في أوقات السماح أو غير السماح، وذك في المنازل أو الاستراحات.

وأكد على أن التجمعات غير مسموح بها سواء في الوقت المسموح بيه أو غير المسموح ، مشيرًا إلى أن وقت السماح بالتجول لا يُسمح بأكثر من خمسة أشخاص، داعيًا الجميع إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف "الشلهوب" في مؤتمر صحفي : "وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين أن بإمكانهم الإبلاغ عن أي تجمعات، سواء داخل الاستراحات أو داخل المنازل".

وتابع: "اليوم كلنا مسؤولون داخل الأسرة، وليس رفع منع التجول الجزئي أن يكون هناك رجوع إلى العادات القديمة السابقة".