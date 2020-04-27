شكرا لمتابعة خبر عن دعاء مؤثر للسديس من بيت الله الحرام ثالث أيام رمضان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تفاعل المواطنون، اليوم الأحد، مع أدعية الشيخ عبدالرحمن السديس من بيت الله الحرام.
وأذاع التلفزيون صلاة التراويح في ثالث أيام رمضان المبارك؛ حيث امتلأت أركان بيت الله الحرام بالأجواء الروحانية.
وكانت الحكومة سمحت بدخول عدد محدود من العاملين إلى بيت الله الحرام لأداء الصلاة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على التباعد.
كانت هذه تفاصيل خبر دعاء مؤثر للسديس من بيت الله الحرام ثالث أيام رمضان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.