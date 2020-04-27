شكرا لمتابعة خبر عن دعاء مؤثر للسديس من بيت الله الحرام ثالث أيام رمضان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تفاعل المواطنون، اليوم الأحد، مع أدعية الشيخ عبدالرحمن السديس من بيت الله الحرام.

وأذاع التلفزيون صلاة التراويح في ثالث أيام رمضان المبارك؛ حيث امتلأت أركان بيت الله الحرام بالأجواء الروحانية.

وكانت الحكومة سمحت بدخول عدد محدود من العاملين إلى بيت الله الحرام لأداء الصلاة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على التباعد.