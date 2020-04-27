متحدث العدل يوضح تفاصيل وضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): علق الشيخ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل على الضوابط الجديدة التي تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم. علق الشيخ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل على الضوابط الجديدة التي تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم. وقال المطلق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " يا هلا ":" لا شك أن ممارسة نظام التمويل يتم وفقا لضوابط جديدة تراعي اعتبارات اقتصادية نظرا لقيام بعض الأشخاص بمزاولة نظام التمويل بما يكفل رصد المخالفين وإيقاع العقوبات ". ولفت المطلق:" كل عملية تمويل تتم وفق عملية حسابية تتوائم بين دخل المدين والقدرة على سدادها "، موضحا أنه يتم تمويل الأفراد بطريقة لا تراعي وضع المدين مما يحمله أعباء مرتفعة، مؤكدا أن العقوبات المالية تحدد بعد ثبوت المخالفة ونظر المحكمة. واتضح أن نظام مراقبة شركات التمويل يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً.

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