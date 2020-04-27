شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الالتحاق بالحلقات الرمضانية لتعليم القرآن عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، عن خطوات الالتحاق بالحلقات الرمضانية لتعليم القرآن عن بعد عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت عبر "تويتر" أن آلية الالتحاق بالدورات كالتالي: ( الدخول إلى رابط المجموعة عبر تطبيق التليجرام هنا .

وعقب ذلك سيجد الطالب جدولًا بأسماء المعلمين وحلقاتهم ومواعيدها كما سيجد روابط الحلقة الصوتية لكل موعد، ويقوم الطالب بتحميل تطبيق زووم شات ويضغط على رابط الحلقة الصوتية حسب اختياره لدخول الحلقة.

ولفتت رئاسة شؤون الحرمين أنه سيتم نشر أجمل التلاوات في القناة بشكل يومي.