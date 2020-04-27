النيابة تختص بالتحقيق في القضايا المتعلقة بانتهَاك حقوق الملكية الفكرية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تحظى الملكية الفكرية في المملكة بعناية فائقة، وتتمتع فيها إبداعات العقل البشري بالحماية اللازمة تشجيعاً للابتكار والتقدم التكنولوجي، وتحاط الحقوق الناشئة عنها بحماية جنائية مقررة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة. تحظى الملكية الفكرية في المملكة بعناية فائقة، وتتمتع فيها إبداعات العقل البشري بالحماية اللازمة تشجيعاً للابتكار والتقدم التكنولوجي، وتحاط الحقوق الناشئة عنها بحماية جنائية مقررة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهَاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في الأنظمة الآتية: Advertisements - نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21/م)‏ تاريخ 28/5/1423 - نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) تاريخ 2/7/1424 - نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية.

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