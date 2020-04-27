شكرا لمتابعة خبر عن ضبط وافد منتحل مهنة طبيب بوادي الدواسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وادي الدواسر (صدى):

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، بوافد انتحل مهنة طبيب لمعالجة العمال ضد فيروس كورونا

وكشف مصدر أمني، أن الجهات الأمنية ورد إليها معلومات بشأن قيام وافد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، بانتحال شخصية طبيب ومعالجة العمال ضد فيروس كورونا، بداخل غرفة له في مجمع سكني يسكنه بني جلدته.

وتمكنت الجهات الأمنية، من ضبط المتهم متلبسًا، وعثروا على مبالغ مالية وكمية كبيرة من المحاليل الوريدية والأدوية والإبر المستخدمة للعلاج جميعها مجهولة المصدر.

كما ضبطت الجهات الأمنية، خمسة أشخاص متعاونين ويعملون مع المتهم لجلب بني جلدتهم وغيرهم.