شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للإعلامي ماجد الشبل في مقابلة مع القارئ الشيخ "عبدالباسط عبدالصمد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر الإعلامي ماجد الشبل رحمه الله في مقابلة إعلامية مع القارئ الشيخ “عبدالباسط عبدالصمد، قبل خمسين عامًا.

وظهر الشيخ عبدالباسط رحمه الله، وهو يتحدث حول القراءات السبع، قائلا : هم : عبد الله بن عامر، ابن كثير المكي، عاصم بن بهدلة الكوفي، أبو عمرو البصري، حمزة الكوفي، نافع المدني و الكسائي الكوفي.