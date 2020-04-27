شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للإعلامي ماجد الشبل في مقابلة مع القارئ الشيخ "عبدالباسط عبدالصمد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهر مقطع فيديو نادر الإعلامي ماجد الشبل رحمه الله في مقابلة إعلامية مع القارئ الشيخ “عبدالباسط عبدالصمد، قبل خمسين عامًا.
وظهر الشيخ عبدالباسط رحمه الله، وهو يتحدث حول القراءات السبع، قائلا : هم : عبد الله بن عامر، ابن كثير المكي، عاصم بن بهدلة الكوفي، أبو عمرو البصري، حمزة الكوفي، نافع المدني و الكسائي الكوفي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر للإعلامي ماجد الشبل في مقابلة مع القارئ الشيخ "عبدالباسط عبدالصمد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.