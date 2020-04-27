شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الحصيني يُحدد موعد بدء فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن فصل الصيف سيبدأ فعلياً يوم الأحد الموافق 1441/10/15هـ و 2020/6/7م.
وأضاف: " ويبدأ فلكياً بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأحد1441/10/29هـ الموافق 21 يونيو 2020م".
وتابع : " ومن فضل الله أن الحر لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي لذا من المتوقع أن نعيش أيام حارة قبل ذلك والله أعلم " .
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