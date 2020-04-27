شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الحصيني يُحدد موعد بدء فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن فصل الصيف سيبدأ فعلياً يوم الأحد الموافق 1441/10/15هـ و 2020/6/7م.

وأضاف: " ويبدأ فلكياً بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأحد1441/10/29هـ الموافق 21 يونيو 2020م".

وتابع : " ومن فضل الله أن الحر لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي لذا من المتوقع أن نعيش أيام حارة قبل ذلك والله أعلم " .