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رياح سطحية وسحب رعدية على مناطق المملكة غدًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

ويُتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف وكذلك مرتفعات جازان ونجران وعسير .

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