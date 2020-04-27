شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هلال ليلة الرابع من شهر رمضان مقترنًا بكوكب الزهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهرت صور متداولة هلال ليلة الرابع من شهر رمضان مقترنًا بكوكب الزهرة، مما أثارت إعجاب عدد كبير من المواطنين.

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة الخميس الماضي الموافق الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441هـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية للنظر وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز.

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الجمعة 1 / 9 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ".

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