شكرا لمتابعة خبر عن الأنصاري: "خيانة العهد والطعن بالظهر ليست مسؤولية مليشيات التمرد الانتقالي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه سلمان الأنصاري؛ رئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية وجه سلمان الأنصاري؛ رئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية ، اليوم الأحد، رسالة غامضة إلى جهة لم يذكر اسمها متهمها برفع السلاح في وجه القوات السعودية وخيانة العهد. وقال "الانصاري" في تغريدته: "نقض تعهدات اتفاق الرياض، ورفع السلاح بوجه القوات السعودية، وخيانة العهد والوعد، ونشر الفوضى، والطعن في الظهر، و استقطاب الذمم الرخيصة، والأكاذيب المركبة، والإستغفال المكشوف (ليست مسؤولية قيادات ميليشيا التمرد الانتقالي؛ بل مسؤولية داعميه)".

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