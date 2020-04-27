" أمانة القصيم " تصادر طنين من البصل

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):قامت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة بمصادرة طنين من البصل بعد ملاحظة تخزينه بطريقة غير نظامية.
وأشار المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، إلى أنه تم رصد مجموعة من العمالة تقوم بتخزين كميات من البصل بطريقة غير نظامية.
وأوضح المركز أنه جرت مصادرة الكمية وتسليمها لجمعية طعامي، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وطالبت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية وبلدية بالاتصال على الرقم (940) على مدار الساعة.
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