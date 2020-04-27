القبض على عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص في نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): تمكنت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة من القبض على عمالة وافدة لممارستها مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على السلامة العامة. تمكنت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة من القبض على عمالة وافدة لممارستها مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على السلامة العامة. ويأتي ذلك استمراراً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس كورونا، حيث ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على سكن العمالة منزلاً حول إلى موقع تُمارس فيه مهنة الحلاقة. وجرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

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