شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عمالة تخزن الخضروات والفواكه في أماكن ملوثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، وثقه مواطن اليوم الأحد، عمالة تخزن الخضروات والفواكه في أماكن ملوثة.

وأثار المقطع غضب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الجهات الأمنية بسرعى القبض عليهم، وذلك حفاظًا على صحة الجميع.