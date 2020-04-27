شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: لم يتم تحديد تاريخ فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى): نوّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى عدم صحة ما يُتداول بشأن تحديد تاريخ فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة بها. نوّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى عدم صحة ما يُتداول بشأن تحديد تاريخ فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة بها. وقالت الوزارة : " لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا، وعمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا، سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء".

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