السعودية اليوم / "واس" تنقل جهود الجهات الأمنية بمحافظة جدة خلال ساعات منع التجول.. وترصد لحظات تناولهم لإفطارهم في ميدان العمل



جدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

نقلت وكالة الأنباء

وتابعت "واس" رصدها للطرقات الرئيسة والميادين العامة ومداخل الأحياء في محافظة جدة ، وهي خالية من المركبات والمارة وسط الالتزام بأمر منع التجول الذي بدأت الجهات الأمنية في تطبيقه عند الساعة الخامسة من مساء مطلع شهر رمضان ، وتواجد رجال الأمن من مختلف القطاعات في مختلف المواقع والنقاط الأمنية المكلفة بتطبيق النظام .

وجسدت الجهود المبذولة والعمل الدؤوب لرجال الأمن ، التفاني في خدمة الوطن وعظم المسؤولية في الحفاظ على أمنه واستقراره ، والحفاظ على أرواح الجميع ، وذلك من خلال العمل على ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح ، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأثنى رجال الأمن الذين التقتهم "واس" على تجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وحرصهم على عدم التزاحم في أماكن البيع والشراء الخاصة بالمنتجات الغذائية التي يكثر الإقبال عليها .

// انتهى //

01:14ت م

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جدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسنقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود الجهات الأمنية المختلفة أثناء تأديتهم واجبهم الأمني خلال ساعات منع التجول ، في سبيل التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والبقاء في المنازل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين في صور معبرة لرجال الأمن وهم يتناولون إفطارهم الرمضاني في ميدان العمل ، ليواصلوا على إثر ذلك عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظة .وتابعت "واس" رصدها للطرقات الرئيسة والميادين العامة ومداخل الأحياء في محافظة جدة ، وهي خالية من المركبات والمارة وسط الالتزام بأمر منع التجول الذي بدأت الجهات الأمنية في تطبيقه عند الساعة الخامسة من مساء مطلع شهر رمضان ، وتواجد رجال الأمن من مختلف القطاعات في مختلف المواقع والنقاط الأمنية المكلفة بتطبيق النظام .وجسدت الجهود المبذولة والعمل الدؤوب لرجال الأمن ، التفاني في خدمة الوطن وعظم المسؤولية في الحفاظ على أمنه واستقراره ، والحفاظ على أرواح الجميع ، وذلك من خلال العمل على ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح ، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا.وأثنى رجال الأمن الذين التقتهم "واس" على تجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وحرصهم على عدم التزاحم في أماكن البيع والشراء الخاصة بالمنتجات الغذائية التي يكثر الإقبال عليها .// انتهى //01:14ت م0205

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" تنقل جهود الجهات الأمنية بمحافظة جدة خلال ساعات منع التجول.. وترصد لحظات تناولهم لإفطارهم في ميدان العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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