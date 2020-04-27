السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف من أعمالها الرقابة خلال شهر رمضان المبارك



جيزان 03 رمضان 1441 هـ الموافق ٢٦ أبريل 2020 م واس

تكثف أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة، أعمالها الرقابية للمستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية بمدينة جيزان، ومدى تطبيقها للإجراءات الرقابية والاحترازية لمنع انتشار

وأكد وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحلات المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور خياط على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.

// انتهى //

01:12ت م

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جيزان 03 رمضان 1441 هـ الموافق ٢٦ أبريل 2020 م واستكثف أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة، أعمالها الرقابية للمستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية بمدينة جيزان، ومدى تطبيقها للإجراءات الرقابية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك.وأكد وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحلات المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد الدكتور خياط على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.// انتهى //01:12ت م0204

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