

جيبوتي 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

سجلت جيبوتي انخفاضًا متواصلاً لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الجيبوتية أن الجهود التي سمحت بهذا المنحى التنازلي، ينبغي أن تتواصل وتتعزز

وأحصى هذا البلد -الواقع شرق أفريقيا- 1008 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد، وحالتين وفاة، فيما تماثل للشفاء 373 شخصًا.

يأتي ذلك فيما تواصل جيبوتي اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتشار الجائحة تتجه نحو العزل العام، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن العبادة وإيقاف الأنشطة

// انتهى //

00:27ت م

0202



جيبوتي 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسسجلت جيبوتي انخفاضًا متواصلاً لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لليوم الرابع على التوالي، إذ تأكدت أمس السبت إصابة 9 أشخاص إثر إجراء 341 تحليلا مخبريًا، فيما تماثل 43 آخرين للشفاء.وأفادت وزارة الصحة الجيبوتية أن الجهود التي سمحت بهذا المنحى التنازلي، ينبغي أن تتواصل وتتعززوأحصى هذا البلد -الواقع شرق أفريقيا- 1008 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد، وحالتين وفاة، فيما تماثل للشفاء 373 شخصًا.يأتي ذلك فيما تواصل جيبوتي اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتشار الجائحة تتجه نحو العزل العام، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن العبادة وإيقاف الأنشطة الرياضية والترفيهية وتعليق الرحلات الجوية، فضلاً عن تدابير أخرى ذات صلة.// انتهى //00:27ت م0202

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انخفاض متواصل لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.