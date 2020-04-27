السعودية اليوم / كلية طب جامعة جازان تطلق 28 عيادة افتراضية



جيزان 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أطلقت كلية الطب بجامعة جازان مساء اليوم، مبادرتها المجتمعية (اسألني)، لتوفير عيادات تخصصية عن بعد، طيلة شهر رمضان المبارك تقدم من خلالها خدمات استشارية وتوعوية وطبية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور بن محمد مكين أن مبادرة "اسألني" تأتي ضمن جهود كلية الطب لتعزيز مفهوم المسؤولية وتضافر الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة

وأشار إلى أن الخدمات الطبية الاستشارية تتم عبر ٢٨ عيادة تخصصية، يعمل بها 23 طبيبا استشاريا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وذلك عبر التقنية الافتراضية.

وقدم عميد كلية الطب شكره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني على دعمه المبادرة انطلاقاً من جهود الجامعة في مساندة ودعم جهود وزارة الصحة ضمن الحملة الوطنية (كلنا مسؤول) لمكافحة جائحة كورونا.

// انتهى //

00:21ت م

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جيزان 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأطلقت كلية الطب بجامعة جازان مساء اليوم، مبادرتها المجتمعية (اسألني)، لتوفير عيادات تخصصية عن بعد، طيلة شهر رمضان المبارك تقدم من خلالها خدمات استشارية وتوعوية وطبية للمواطنين والمقيمين.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور بن محمد مكين أن مبادرة "اسألني" تأتي ضمن جهود كلية الطب لتعزيز مفهوم المسؤولية وتضافر الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا ، مضيفا أن المبادرة تضم عيادات في طب الأسرة، وطب الأطفال، والطب النفسي، وطب العيون، والطب الباطني، وجراحة العظام، والمسالك والنساء والولادة وغيرها من العيادات.وأشار إلى أن الخدمات الطبية الاستشارية تتم عبر ٢٨ عيادة تخصصية، يعمل بها 23 طبيبا استشاريا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وذلك عبر التقنية الافتراضية.وقدم عميد كلية الطب شكره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني على دعمه المبادرة انطلاقاً من جهود الجامعة في مساندة ودعم جهود وزارة الصحة ضمن الحملة الوطنية (كلنا مسؤول) لمكافحة جائحة كورونا.// انتهى //00:21ت م0201

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