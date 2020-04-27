السعودية اليوم / أكثر من 29 ألف طالب وطالبة في جامعة حائل يؤدون الاختبارات النهائية عن بعد



حائل 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

يؤدي ٢٩٤٢٤ طالباً وطالبة الاختبارات النهائية عبر نظام إدارة التعلم (بلاك بورد) في جميع البرامج الدراسية، حيث أعلنت الجامعة عن جداول الاختبارات النهائية على الموقع الإلكتروني والموزعة على عشر فترات في اليوم، تبدأ من الساعة ١٢ مساء حتى الساعة ١ صباحاً من اليوم التالي وخصصت الفترات الست الأولى هذا الأسبوع للسنة التحضيرية، أما الفترات المسائية فخصصت لمتطلبات مقررات الإعداد العام ومدة الاختبار لكل مقرر ٤٥ دقيقة .

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، حرص الجامعة على تحقيق الطلاب والطالبات أفضل النتائج، ومنح الفرصة لتأدية الاختبارات النهائية من خلال عدم احتساب الغياب والحرمان الأكاديمي للفصل الدراسي الحالي دون النظر إلى نسبة الحضور السابقة، مبيناً أن عدد الفصول الافتراضية التي أنشئت خلال فترة التعليم عن بعد ٤٩٢٠٠ فصل افتراضي، وعدد مشاركات الطلاب والطالبات ١٢٥٣٧١٨ مشاركة بواقع ٢٤٩٣٨ جلسة متزامنة، و ٢٠٦٢٥ جلسة مسجلة، ومجموع ساعات المحاضرات ١٢١٧٨٤ ساعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لآداء الطلبة لاختباراتهم بيسر وسهولة في الظروف الاستثنائية بسبب جائحة

كما خصصت منصة تواصل جديدة عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 0165358299 لاستقبال الاستفسارات على مدار اليوم عبر وحدة علاقات المستفيدين بإدارة الإعلام الجامعي، إضافةً إلى وسائل التواصل الأخرى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والحسابات الرسمية المخصصة لذلك عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ودعا البلوي الطلبة الذين لم يستطيعوا آداء الاختبار لأي سبب ومن ذلك عدم القدرة على الدخول إلى النظام، رفع مقطع فيديو وصورة لتوضيح المشكلة ثم التقدم بطلب عبر الرابط الإلكتروني المخصص للاعتذار عن آداء الاختبار النهائي بعد الاطلاع على قائمة الأعذار المقبولة، حيث يحال الطلب مباشرة إلى الكلية والقسم المعنيين، متمنين التوفيق والنجاح ودوام الصحة لأبنائنا الطلاب والطالبات .

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حائل 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسيؤدي ٢٩٤٢٤ طالباً وطالبة الاختبارات النهائية عبر نظام إدارة التعلم (بلاك بورد) في جميع البرامج الدراسية، حيث أعلنت الجامعة عن جداول الاختبارات النهائية على الموقع الإلكتروني والموزعة على عشر فترات في اليوم، تبدأ من الساعة ١٢ مساء حتى الساعة ١ صباحاً من اليوم التالي وخصصت الفترات الست الأولى هذا الأسبوع للسنة التحضيرية، أما الفترات المسائية فخصصت لمتطلبات مقررات الإعداد العام ومدة الاختبار لكل مقرر ٤٥ دقيقة .وأكد المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، حرص الجامعة على تحقيق الطلاب والطالبات أفضل النتائج، ومنح الفرصة لتأدية الاختبارات النهائية من خلال عدم احتساب الغياب والحرمان الأكاديمي للفصل الدراسي الحالي دون النظر إلى نسبة الحضور السابقة، مبيناً أن عدد الفصول الافتراضية التي أنشئت خلال فترة التعليم عن بعد ٤٩٢٠٠ فصل افتراضي، وعدد مشاركات الطلاب والطالبات ١٢٥٣٧١٨ مشاركة بواقع ٢٤٩٣٨ جلسة متزامنة، و ٢٠٦٢٥ جلسة مسجلة، ومجموع ساعات المحاضرات ١٢١٧٨٤ ساعة.وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لآداء الطلبة لاختباراتهم بيسر وسهولة في الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن فرق التواصل والدعم والمساندة تعمل باستمرار لتذليل الصعاب أمام أبنائنا الطلاب والطالبات، وتبذل عمادة تقنية المعلومات وبقية الكليات والعمادات المعنية جهوداً مستمرة عبر فرق الدعم الفني والتنسيق لمعالجة أية مشكلات تقنية تواجه الطلاب خلال فترة الاختبارات .كما خصصت منصة تواصل جديدة عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 0165358299 لاستقبال الاستفسارات على مدار اليوم عبر وحدة علاقات المستفيدين بإدارة الإعلام الجامعي، إضافةً إلى وسائل التواصل الأخرى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والحسابات الرسمية المخصصة لذلك عبر وسائط التواصل الاجتماعي.ودعا البلوي الطلبة الذين لم يستطيعوا آداء الاختبار لأي سبب ومن ذلك عدم القدرة على الدخول إلى النظام، رفع مقطع فيديو وصورة لتوضيح المشكلة ثم التقدم بطلب عبر الرابط الإلكتروني المخصص للاعتذار عن آداء الاختبار النهائي بعد الاطلاع على قائمة الأعذار المقبولة، حيث يحال الطلب مباشرة إلى الكلية والقسم المعنيين، متمنين التوفيق والنجاح ودوام الصحة لأبنائنا الطلاب والطالبات .// انتهى //00:20ت م0200

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.