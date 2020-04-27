السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالجوف يستقبل 4500 اتصال خلال أسبوع



سكاكا 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 4580 اتصالا مابين اتصالات واردة على رقم الطوارئ 997 وبلاغات عن طريق تطبيق أسعفني.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف حمدان الضويحي أن الاتصالات تنوعت بين بلاغات عن حالات إسعافية بلغت 625 بلاغا من إجمالي العدد، و 608 بلاغات عن طريق تطبيق أسعفني، بينما كانت باقي الاتصالات استفسارات متنوعة ولا تستدعي التدخل الإسعافي الطارئ وسرعة النقل، حيث شارك في تقديم الإسعافات 16 فرقة رسمية في 14 مركزاً على مستوى المنطقة تساندها فرق إسعافية تطوعية في بعض مراكز المنطقة يقوم عليها متطوعون من منسوبي الهيئة.

ودعا فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف طالبي الخدمة الإسعافية من غرفة العمليات بأن تكون الاتصالات الواردة لمن هم بحاجة التدخل الإسعافي والنقل السريع للطوارئ.

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23:35ت م

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