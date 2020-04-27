

أبها 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية بلقرن اليوم أحد مراكز التسوق الكبرى في المحافظة، وصادرت ١٣٧٧ كجم من الفواكه و 774 كجم من مواد غدائية متنوعة، وفي خطوة احترازية بعد الاشتباه في تلوث أحد أركان السوق.

وأوضح رئيس البلدية أحمد البارقي أن فريق من بلدية بلقرن باشر الموقع وحصر المخالطين لأحد العمالة الذي قام بالبصق في بعض أركان السوق وعددهم 11 شخصا أودعوا المحاجر الصحية، مبينا أنه جرى تعقيم المجمع التجاري كاملا بمواد مطهرة ضمن إجراءات البلدية الاحترازية وإغلاقه، إضافة إلى ضبط العامل المقيم من قبل الجهات المختصة.

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23:34ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بلقرن تغلق أحد مراكز التسوق بالمحافظة وتصادر ٢١٥١ كجم من المواد غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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