السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 413 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد



لندن 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

سجلت بريطانيا اليوم 413 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب بفيروس

وقال المدير الطبي لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا ستيفين بويس، في مؤتمر صحفي: إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 20 ألفا و732 حالة بعد تسجيل 413 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أقل زيادة يومية في عدد الوفيات منذ نهاية مارس الماضي.

// انتهى //

23:15ت م

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لندن 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسسجلت بريطانيا اليوم 413 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال المدير الطبي لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا ستيفين بويس، في مؤتمر صحفي: إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 20 ألفا و732 حالة بعد تسجيل 413 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أقل زيادة يومية في عدد الوفيات منذ نهاية مارس الماضي.// انتهى //23:15ت م0187

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