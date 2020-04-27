السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي بوزير الموارد البشرية والتنمية عبر الاتصال المرئي



عرعر 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي ، بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي .

ورحب سموه بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , مثمناً استجابته لدعوة سموه لهذا اللقاء لمناقشة قضايا ومشكلات منطقة الحدود الشمالية في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ظروف الحظر وفي الظروف الاعتيادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض فعالية تطبيق مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقرات أعمالهم من الإصابة بفايروس

وناقش سموه تطوير وتفعيل منصة العمل التطوعي بالمنطقة لتلعب دورها بفاعلية في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.

كما بحث الاجتماع خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ودور الوزارة في مجال رعاية الأحداث والمسنين، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم توطين الوظائف لاسيما في القطاعات التي اقتصرت على المواطنين بالتعاون مع جامعة الحدود المهنية ومعاهد مؤسسة التعليم التقني والتدريب المهني والغرفة التجارية والصناعية بعرعر.

وناقش اللقاء آليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة لتنمية القطاع غير الربحي في مسار تنمية وتطوير المؤسسات الخيرية ومسار الجمعيات الخيرية ومسار الجمعيات المهنية، وتذليل المشكلات والعوائق التي تحد من نموها والنهوض بمهماتها بالصورة المنشودة وفق مستهدفات رؤية 2030 .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع العمل سويًّا بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع ولتقليل أضرار هذه الجائحة من خلال تفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين والمتطوعات في وطن الخير والعطاء ، منوها سموه , بالدعم الذي يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعم القطاع غير الربحي بشكل عام، والجمعيات الخيرية ، والإسهام في تمكينها من تحقيق أهدافها التي أُنشئت لأجلها من خلال تنفيذ برامجها وأنشطتها، وخدمة أكبر عدد من المستفيدين من خدماتها.

وعبّر معالي وزير الموارد البشرية عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه برامج ومبادرات الوزارة بالمنطقة، وتوجيهاته بتذليل كل العقبات، وتقديم التسهيلات أمام فرع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية.

شارك في اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري العنزي .

// انتهى //

22:53ت م

0186



عرعر 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي ، بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي .ورحب سموه بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , مثمناً استجابته لدعوة سموه لهذا اللقاء لمناقشة قضايا ومشكلات منطقة الحدود الشمالية في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ظروف الحظر وفي الظروف الاعتيادية.وجرى خلال اللقاء استعراض فعالية تطبيق مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقرات أعمالهم من الإصابة بفايروس كورونا (COVID-19)، وتفشيه.وناقش سموه تطوير وتفعيل منصة العمل التطوعي بالمنطقة لتلعب دورها بفاعلية في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.كما بحث الاجتماع خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ودور الوزارة في مجال رعاية الأحداث والمسنين، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم توطين الوظائف لاسيما في القطاعات التي اقتصرت على المواطنين بالتعاون مع جامعة الحدود المهنية ومعاهد مؤسسة التعليم التقني والتدريب المهني والغرفة التجارية والصناعية بعرعر.وناقش اللقاء آليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة لتنمية القطاع غير الربحي في مسار تنمية وتطوير المؤسسات الخيرية ومسار الجمعيات الخيرية ومسار الجمعيات المهنية، وتذليل المشكلات والعوائق التي تحد من نموها والنهوض بمهماتها بالصورة المنشودة وفق مستهدفات رؤية 2030 .وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع العمل سويًّا بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع ولتقليل أضرار هذه الجائحة من خلال تفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين والمتطوعات في وطن الخير والعطاء ، منوها سموه , بالدعم الذي يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعم القطاع غير الربحي بشكل عام، والجمعيات الخيرية ، والإسهام في تمكينها من تحقيق أهدافها التي أُنشئت لأجلها من خلال تنفيذ برامجها وأنشطتها، وخدمة أكبر عدد من المستفيدين من خدماتها.وعبّر معالي وزير الموارد البشرية عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه برامج ومبادرات الوزارة بالمنطقة، وتوجيهاته بتذليل كل العقبات، وتقديم التسهيلات أمام فرع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية.شارك في اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري العنزي .// انتهى //22:53ت م0186

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي بوزير الموارد البشرية والتنمية عبر الاتصال المرئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.