السعودية اليوم / أمانة القصيم تصادر 2 طن من البصل



بريدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة (2) طن من البصل بعد ملاحظة تخزينه بطريقة غير نظامية بمدينة بريدة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أنه جرى رصد مجموعة من العمالة تقوم بتخزين كميات من البصل بطريقة غير نظامية،وبعد رصدها صودرت الكمية وسلمت لجمعية طعامي، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية وبلدية بالاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة.

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22:25ت م

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