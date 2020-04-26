شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يغيث المتضررين من سيول مأرب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مفتاح، أن من شأن هذه المساعدات التخفيف من معاناة المتضررين ومساعدة السلطة المحلية في مواجهة الأعباء الإنسانية التي خلفتها كارثة السيول، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
جاء ذلك خلال تدشينه توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للنازحين المتضررين من الأمطار والسيول المقدمة من مركز الملك سلمان عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
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