شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يغيث المتضررين من سيول مأرب والان نبدء بالتفاصيل

ثمن وكيل محافظة مأرب اليمنية، عبدربه مفتاح استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للاحتياجات العاجلة لإغاثة المتضررين من سيول الأمطار التي شهدتها مأرب مؤخرا.

وأوضح مفتاح، أن من شأن هذه المساعدات التخفيف من معاناة المتضررين ومساعدة السلطة المحلية في مواجهة الأعباء الإنسانية التي خلفتها كارثة السيول، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

جاء ذلك خلال تدشينه توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للنازحين المتضررين من الأمطار والسيول المقدمة من مركز الملك سلمان عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.