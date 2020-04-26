شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ«اليوم».. الأمن العام: لا صحة لدمج الدوريات مع أمن الطرق والان نبدء بالتفاصيل

نفى المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، ما تردد حول دمج دوريات الأمن، مع دوريات أمن الطرق، ودوريات الشرطة.

وقال العميد الشويرخ، في رد على سؤال "اليوم"، إن ما تداولته مصادر إعلامية حول إنشاء القوة الخاصة لدوريات الأمن العام، غير صحيح.

وكانت مصادر إعلامية؛ تداولت أنباء حول دمج دوريات الأمن، مع دوريات أمن الطرق، ودوريات الشرطة، تحت مسمى القوة الخاصة لدوريات الأمن العام.