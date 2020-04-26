أمير الشمالية يطلق «لتفريج كربة» لرعاية السجناء وأسرهم

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وقال سموه: نحمدالله على ما تميز به المجتمع السعودي من سمات وخصال أخلاقية إيمانية عززت من تكاتفه وتراحمه وتكافله كما دعت لذلك الشريعة الإسلامية السمحة، مبيناً سموه أن تكافل أفراد المجتمع في شهر رمضان سنوياً لإخراج السجناء المعسرين باتت عادة سنوية محمودة تفك قيد المدينين وتلم شملهم بأسرهم بشهر العطاء المبارك.
وحث سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رجال الأعمال والشركات الكبرى وفئات المجتمع كافة على التفاعل مع حملة تراحم لإطلاق السجناء خلال شهر رمضان المبارك، وتفعيل دور التكافل الاجتماعي لمساعدة السجناء المعسرين ولم شملهم بأسرهم، واستشعار المسؤولية، والقيام بواجبهم الوطني في تبني ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات.
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