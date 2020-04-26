شكرا لقرائتكم خبر عن صورهم تزين المبنى.. «إثراء» يحتفي بأبطال الوطن والان نبدء بالتفاصيل

«للوطن عليهم أن يظلوا أبطالا.. ولهم منا أن نشكرهم أبداً».. بهذه العبارات أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، عن مبادرة لتكريم أبطال الوطن. ودعا المركز، عبر "تويتر" قائلا: "شاركونا أسماء أبطال من حياتكم عبر (أبطالكمأبطالالوطن)، ونتشرف في إثراء أن نشارككم الفخر والاعتزاز بهم ونضع أسماءهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى إثراء".

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