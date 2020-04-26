شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمطار ترسم لوحة بديعة في نجران والان نبدء بالتفاصيل
وكانت منطقة نجران، قد شهدت خلال الأيام الماضية موجة مطرية مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران وجميع محافظاتها ومراكزها، أسهمت في رسم لوحات جمالية بديعة للطبيعة.
وساهمت الحالة المطرية باعتدال الطقس وتشكيلات بديعة للسحب مصحوبة بألوان الطيف البهيجة، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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