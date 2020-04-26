شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أهالي عرعر يلتزمون بمنع التجول والان نبدء بالتفاصيل

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، حضورا أمنياً لجميع القطاعات الأمنية وقت أمر منع التجول، بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، الذي يأتي ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأظهر المواطنون والمقيمون التزاماً تاماً من خلال تجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.

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