شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة عودة صلاة الجمع والجماعات والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، أنه لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، مشددة على أنه لا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.
وأوضحت الوزارة عبر "تويتر"، أن عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.
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