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بالصور.. إفطار رجال الأمن في الميدان أثناء منع التجول بالقصيم

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وثقت عدسة الكاميرا بمنطقة القصيم مساء اليوم، إفطار رجال القطاعات الأمنية في الميدان، الذين يواصلون جهودهم في تنفيذ منع التجول للمحافظة على أمن المواطنين والمقيمين والسهر على راحتهم.

حيث رصدت عدسة " واس " خلال جولتها الميدانية اليوم مجموعة من رجال الأمن بمنطقة القصيم وهم يتناولون الإفطار في الطرقات والشوارع العامة وسط التزام أهالي المنطقة بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس ، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بالمسؤولية.

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