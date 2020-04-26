شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إفطار رجال الأمن في الميدان أثناء منع التجول بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
حيث رصدت عدسة " واس " خلال جولتها الميدانية اليوم مجموعة من رجال الأمن بمنطقة القصيم وهم يتناولون الإفطار في الطرقات والشوارع العامة وسط التزام أهالي المنطقة بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بالمسؤولية.
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