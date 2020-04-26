شكرا لقرائتكم خبر عن 80 طناً .. شحنة مستلزمات طبية تصل المملكة قادمة من الصين والان نبدء بالتفاصيل

قامت السعودية للشحن، في إطار التعاون والجهود المشتركة بين المملكة والصين للتصدي لجائحة كورونا بنقل معدات ومستلزمات طبية قادمة من بكين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض على متن طائرة شحن من طراز بوينغ 777 وبحمولة تقدر بـ 80 طناً وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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